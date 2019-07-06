Оптимизировать скорость загрузки сайта

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Закрыт10 заявок197 просмотров

Добрый день, сайт e-evteev.com находится в "красной" зоне https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fe-evteev.com%2F 

Необходимо вывести в зелёную зону, чтобы даже с плохим интернетом с  телефона быстро загружался сайт.

Пишите сразу окончательную цену и срок.

Спасибо :) 

6 лет назад
evgenyevteev
Евгений 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров