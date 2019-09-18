Cоздать сайт на Wordpress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен34 заявки310 просмотров

Есть старый сайт (тематика продажа твердотопливных котлов).

Хотим сделать новый современный адаптивный дизайн с управлением CMS WP

Сроки 10 дней. 

Я всегда на связи (WA, если нужно Skype)

Предпочтения отдаю тем, у кого есть портфолио работ сайтов на WP + наличие положительных отзывов. 

Предлагайте варианты! Отвечу всем! 

WordPress
6 лет назад
mersedestaxi2013
Сергей 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

elman_huseynov
Эльман 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$250
1 день
Escrow
Эльман специалист высшего класса. Его навыки помогли справиться с проектом высокой степени сложности. Когда потребовалось внести корректировки без проблем все сделал в короткие сроки. Отдельное спасибо за то, что был всегда на связи. Приятно работать и общаться с таким человеком! Будем сотрудничать дальше.
Был рад поработать с Вами! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

elman_huseynov
Эльман 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад