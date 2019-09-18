Необходим многостраничный сайт на базе wordpress на теме по обучению наращивания ресниц. Подробности во вложении.
Cоздать сайт на Wordpress
Есть старый сайт (тематика продажа твердотопливных котлов).
Хотим сделать новый современный адаптивный дизайн с управлением CMS WP
Сроки 10 дней.
Я всегда на связи (WA, если нужно Skype)
Предпочтения отдаю тем, у кого есть портфолио работ сайтов на WP + наличие положительных отзывов.
Предлагайте варианты! Отвечу всем!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $50
Нужно загрузить и настроить тему (шаблон) на WP тема: https://wpkoi.com/gayatri/premium/ сайт http://allcrevz.beget.tech/ нужно срочно более подробно с выбранным исполнителемСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт6 лет назад
Я ищу веб-дизайнера чтобы сделать сайт для бизнеса. Сейчас есть простой сайт на платформе Wix, но мне нужен более полированный, профессиональный сайт. Что будет в новом сайте: - Home page; - Case ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Создать лендинг (landing) на Wordpress Elementor по готовой схеме. Есть все блоки, которые нужно включить и контент. То есть есть структура, просто нужно добавить дизайн. Срок 2-3 дня. Прикрепил схему, можете посмотреть.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Прием и выдача денежных средств посредством различных систем (Яндекс деньги, Киви, Пополнением баланса телефона, Перевод на банковскую карту, Биткоин и т.д.) с возможностью обмена криптовалют.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт6 лет назад
ТЗ по созданию сайта для публикации онлайн романа 1. Сайт должен быть оптимизирован под основную цель: продвижение онлайн романа с максимальным охватом потенциальной аудитории. Эта задача распадается на два режима ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Мне понравились некоторые из ваших работ, хотел бы посотрудничать. На данный момент, оба проекта "в голове" без ТЗ. 1 - сайт подбора персонала из Таиланда (массажистки). 2 - сайт оптом из ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходима разработка новой версии сайта. Старая безнадёжно устарела, вот она: atom-es. ru. Нужен новый дизайн, также интересует разработка информационного наполнения. Но если дизайном контента вы не занимаетесь — не проблема, поделим задачи между разными исполнителями. ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт6 лет назад
Задание простое, скопировать сайт с частичным изменением текста и картинок и закрепить на домен.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Сколько будет стоить сайт с таким функционалом: https://gettransfer.com/ru Только для Украины.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт6 лет назад