Создать сайт на WordPress на готовом шаблоне

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Закрыт29 заявок231 просмотр

Нужно Создать небольшой  сайт для организации, на Вордпрессе WordPress. 

Помочь отобрать готовый шаблон на биржах типа themeforest net или templatemonster  

Все настроить, создать 30 страниц, разместить тексты, фото, всю необходимую информацию.  

Проконсультировать по администрированию сайта. 

WordPress
6 лет назад
pravyiyriu
Юрий 
62 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров