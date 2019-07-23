Разработка сайта на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок154 просмотра

Необходимо разработать сайт на 1С-Битрикс, используется редакция стандарт. При необходимости редакцию можем повысить.

Структура и требования к проекту более-менее стандартные, основное:

- отдельно дизайн-макета с версткой нет,  под шаблоны использовать верстку с сайта-образца;

- шаблоны должны адаптивными;

- разделы первого уровня в навигации являются посадочными страницами (landing page), должен быть разработан инструмент по удобному управлению такими страницами - (редактор инфоблоков в админке, кастомизация компонентов) - самая сложная часть в проекте.

Подробное ТЗ по запросу.

6 лет назад
meteor-it
Максим 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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