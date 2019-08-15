Ищу исполнителя для работ над сайтом на базе tilda.cc

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен14 заявок330 просмотров

Ищу исполнителя для работ над сайтом на базе tilda.cc. Предыдущий опыт сборки сайтов/лендингов на тильде обязателен (прошу предоставить ссылки на прошлые работы и желаемую ставку за вашу работу).

Tilda
6 лет назад
antonstor
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergey_Designer
Сергей 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$50
3 дня
Escrow
Сергей отлично справился с работой, сделал все очень быстро и хорошо, работаем дальше. Крайне рекомендую!
Спасибо за работу. Было приятно сотрудничать. Будем работать дальше.

Заявки фрилансеров

Sergey_Designer
Сергей 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад