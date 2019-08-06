Нужно сделать копию нашего лендоса https://bit.ly/2YLd3vv На подобном шаблоне, с адаптивом. Задача освежить сайт, перенести весь контент, сделать на cms (можно modx), исправить пару битых линков, после отправки заявки. Задача под ...
Сайт газеты объявлений под ключ
Создать информационный интернет–ресурс, основной целью которого является прием и размещение бесплатных и коммерческих объявлений от частных и юридических лиц, а также размещение информационных материалов газеты.
Заявки фрилансеров
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