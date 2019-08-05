Сайт под ключ

$300
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Закрыт31 заявка387 просмотров

Надо делать сайт для строительного магазина.

Основу брать этот: https://rf.petrovich.ru/

Но без интернет-магазина и онлайн платежей.

Разделы нужны: Вкладки «о нас», «ассортимент», «схема проезда», дисконтная система, вакансии

Ассортимент нужны подразделы, типа Сантехника, Краски, крепеж, хозтовары и т.д. (полный список дам). В каждом подразделе будем размешщать статьи, и общая инфомрация.

Внизу бренды, с которыми сотрудничаем.

Адаптивный дизайн под мобильники.

Срок - обсуждается

цена за проект - 20 тыс. рублей.

Кому не устраивает цена, прошу не оставить заяку. А также сомнительным персонажам.

6 лет назад
Dansell
Олег 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров