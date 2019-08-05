Нужен сайт пример https://meganom.kiev.ua/ Нужно что бы был интернет магазин и дополнительные услуги компании. Сайт нужен с открытими кодами можно делать по шаблонах платных но нужно согласовать. Жду отклики
Сайт под ключ
Надо делать сайт для строительного магазина.
Основу брать этот: https://rf.petrovich.ru/
Но без интернет-магазина и онлайн платежей.
Разделы нужны: Вкладки «о нас», «ассортимент», «схема проезда», дисконтная система, вакансии
Ассортимент нужны подразделы, типа Сантехника, Краски, крепеж, хозтовары и т.д. (полный список дам). В каждом подразделе будем размешщать статьи, и общая инфомрация.
Внизу бренды, с которыми сотрудничаем.
Адаптивный дизайн под мобильники.
Срок - обсуждается
цена за проект - 20 тыс. рублей.
Кому не устраивает цена, прошу не оставить заяку. А также сомнительным персонажам.
Заявки фрилансеров
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