Здравствуйте, дорогие WEB программеры и дизайнеры Нам нужно сделать сайт-визитку агенства по доставке автомобилей с США в страны СНГ Можно на шаблоне, но важно чтобы было СЕО френдли, красиво и современно
Разработка сайтов по ремонту бытовой техники под ключ
Добрый день.
Наша компания занимается ремонтом бытовой техники в сервисном центре и на выезде. Мы ремонтируем стиральные машины, посудомоечные машины, проекторы, холодильники, котлы, телевизоры, кондиционеры, духовые шкафы. Занимаемся ремонтом по всей России, основной фокус на МСК и СПБ.
Нам нужно сделать сайты по тематикам что я указал выше. Нужны сайты без брендовые (на запросы ремонт стиральных машин и тд без бренда) а также с запросом на конкретный бренд (ремонт стиральных машин ariston в москве). То есть на каждое направление отдельный домен и на каждый популярный бренд в этом типе техники тоже. Дизайн впринципе отличаться не будет особо, только логотипы, смысловая проработка возможно, но большинство блоков может быть одним и тем же.
Готовы рассмотреть как лендинги там и многостраничные сайты чтобы впоследствии их продвигать по seo.
Сайта готового в этой нише у нас нет.
Так как сайтов будет много, хотелось бы обсудить выгодные цены. Качество сайтов должно быть на достаточно хорошем уровне, с уникальным контентом в каждом.
Сайты которые нравятся:
https://нижний-новгород.ремонт-бт.рф
https://nnov.k-itservice.ru/remont-televizorov
https://xn----8sblccranqkcdfdeuoz6f.xn--80adxhks/
Далее, если вы занимаетесь также контекстной рекламой, соц сетями можем обсудить и маркетинг этих сайтов.
Заявки фрилансеров
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