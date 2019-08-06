Разработка сайтов по ремонту бытовой техники под ключ

Добрый день.

Наша компания занимается ремонтом бытовой техники в сервисном центре и на выезде. Мы ремонтируем стиральные машины, посудомоечные машины, проекторы, холодильники, котлы, телевизоры, кондиционеры, духовые шкафы. Занимаемся ремонтом по всей России, основной фокус на МСК и СПБ.

Нам нужно сделать сайты по тематикам что я указал выше. Нужны сайты без брендовые (на запросы ремонт стиральных машин и тд без бренда) а также с запросом на конкретный бренд (ремонт стиральных машин ariston в москве). То есть на каждое направление отдельный домен и на каждый популярный бренд в этом типе техники тоже. Дизайн впринципе отличаться не будет особо, только логотипы, смысловая проработка возможно, но большинство блоков может быть одним и тем же.

Готовы рассмотреть как лендинги там и многостраничные сайты чтобы впоследствии их продвигать по seo.

Сайта готового в этой нише у нас нет.

Так как сайтов будет много, хотелось бы обсудить выгодные цены. Качество сайтов должно быть на достаточно хорошем уровне, с уникальным контентом в каждом.

Сайты которые нравятся:

https://нижний-новгород.ремонт-бт.рф

http://on-wash.com

https://nnov.k-itservice.ru/remont-televizorov

https://xn----8sblccranqkcdfdeuoz6f.xn--80adxhks/

Далее, если вы занимаетесь также контекстной рекламой, соц сетями можем обсудить и маркетинг этих сайтов.