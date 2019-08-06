Создать самый лучший сайт по UDS Games

Нужно создать аналог https://uds-digital.ru/

Только гораздо качественнее и сделать его более продающим (речь о проекте под ключ: дизайне, текстовом и графическом наполнении, программинге).

Список других партнеров по продаже и внедрению UDS Games - https://uds.app/partners.html .

Всю картинки, презентации и видео можно брать с других сайтов.

Ваши предложения по ценам/срокам?