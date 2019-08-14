Сайт визитка под ключ

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Завершен28 заявок413 просмотров

Необходимо создать сайт визитку для детского интерактивного парка, разделы сайта заполнить необходимым по техническому заданию.

6 лет назад
Mihail1802
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

shima_di
Диана 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$70
2 дня
Escrow
Из всех заявок выбрали Диану исполнителем, потому что ее работы очень современные, красивые и выполнены со вкусом! И она нас не подвела! Отлично поработали, сайт получился даже лучше, чем представляли! Были несущественные правки, Диана всегда быстро реагировала и четко выполняла поставленную задачу!
Отличный заказчик! Очень профессионально поставлено ТЗ, отличный контакт! Побольше бы таких заказчиков ;)

Заявки фрилансеров

shima_di
Диана 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

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