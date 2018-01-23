Дизайн DXRacer-Russia

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен13 заявок1473 просмотра
#1$500

Крупнейший в мире производитель киберспортивных кресел DXRacer объявляет конкурс на создание цветовой схемы кресла для модели DXRacer-Russia.

Бренд DXRacer известен по всему миру: начиная с Северной Америки и Европы и заканчивая тихоокеанскими островами.

Необходимо создать уникальный дизайн (цветовую схему) кресла DXRacer-Russia, взяв за основу кресла серии King - одни из самых массивных и дорогих кресел бренда. Ссылка далее: http://dxracer.su/category/k-seriya-king/

Работы на конкурс принимаются в любом виде, даже в виде эскизов от руки - важна идея, которую дизайнеры компании "доведут" до воплощения. Но важно учитывать технические возможности при производстве кресел. В качестве примера можно посмотреть, как выглядят кресла спецсерий киберкоманд или кресло NWBR/Russia.

Победитель получит указанный на конкурсе призовой фонд и одно кресло из первой партии в подарок.

7 лет назад
motoya
Павло 
41 год
13 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
7 лет назад
#1
Отличный исполнитель. Предложил хорошие качественные варианты дизайна для конкурса, быстро вносил изменения в соответствии с нашими пожеланиями. Рекомендую.
Замечательный конкурс и отличнейший заказчик. Коммуникация, ТЗ на отлично. Рекомендую Алексея, как ответственного и отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
7 лет назад
#1
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Дизайн продукции