Дизайн DXRacer-Russia

# 1 — $ 500

Крупнейший в мире производитель киберспортивных кресел DXRacer объявляет конкурс на создание цветовой схемы кресла для модели DXRacer-Russia.

Бренд DXRacer известен по всему миру: начиная с Северной Америки и Европы и заканчивая тихоокеанскими островами.

Необходимо создать уникальный дизайн (цветовую схему) кресла DXRacer-Russia, взяв за основу кресла серии King - одни из самых массивных и дорогих кресел бренда. Ссылка далее: http://dxracer.su/category/k-seriya-king/​

Работы на конкурс принимаются в любом виде, даже в виде эскизов от руки - важна идея, которую дизайнеры компании "доведут" до воплощения. Но важно учитывать технические возможности при производстве кресел. В качестве примера можно посмотреть, как выглядят кресла спецсерий киберкоманд или кресло NWBR/Russia.

Победитель получит указанный на конкурсе призовой фонд и одно кресло из первой партии в подарок.