Визуализация продукта, которого еще нет. Наколенник.

Необходимо сделать визуализацию продукта, которого еще нет.

Сейчас мы работаем над прототипом, и на данный момент я могу предоставить описание на словах и смогу корректировать в процессе работы над визуализацией. Эта визуализация пойдет на сайт, чтобы протестировать спрос на этот продукт (еще до начала его производства), поэтому результат должен быть красивым, продающим.

Я смогу предоставить картинки, но не самого продукта, а похожих вещей - продукт чем-то похож на легкий ортопедический наколенник, но материал и назначение у него будет для серфинга.