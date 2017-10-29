Визуализация продукта, которого еще нет. Наколенник.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт6 заявок183 просмотра

Необходимо сделать визуализацию продукта, которого еще нет.

Сейчас мы работаем над прототипом, и на данный момент я могу предоставить описание на словах и смогу корректировать в процессе работы над визуализацией. Эта визуализация пойдет на сайт, чтобы протестировать спрос на этот продукт (еще до начала его производства), поэтому результат должен быть красивым, продающим.

Я смогу предоставить картинки, но не самого продукта, а похожих вещей - продукт чем-то похож на легкий ортопедический наколенник, но материал и назначение у него будет для серфинга.

8 лет назад
guest_15094223484977
8 лет в сервисе
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7 лет назад

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