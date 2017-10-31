Листовка А4

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Завершен24 заявки273 просмотра

создать листовку А4 для Альянса по акции роутер в подарок.

Белая листовка. логотип, адрес, тел.

Оконтовка по всей листовке ( например)

Синие буквы и роутер.

8 лет назад
zorinka2222
35 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Kaptain_Nemo
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$12
2 дня
Оперативно выполнил. рекоменждую
Все ОК

Заявки фрилансеров

Kaptain_Nemo
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад