Разработать оригинальное меню для кафе

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен20 заявок369 просмотров

Здравствуйте.

Требуется для кафе придумать и разработать оригинальное меню и продумать все детали.

Есть текст меню (разделы и блюда)

Также требуется отредактировать логотип. Есть пример картинка

Так же прикрепил пример меню (ресторана)

Оставляем контакты оплата сбербанк

Оставляйте свои контакты

8 лет назад
NewYorker
Вадим 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$150
10 дней
Благодарю Татьяну за качественную проделанную работу. Из за меня выполнение поставленных задач немного затянулось. Татьяна была все время на связи и пунктуальна. Рекомендую как качественного исполнителя.
Мне нравится делать красивое меню, и с ответственным заказчиком работается легко и с хорошим настроением. Спасибо Вам Вадим, буду рада новым заказам.

Заявки фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
ТОП-10
Дизайн продукции

  • Похожие заказы

  • Дизайн макет пластиковой визитки

    Необходим макет для пластиковой карточки.  черновик  тот, что прикреплен к заданию. По тексту изменений не будет, а вот с подложкой вопрос еще обсуждаемый.  Логотип есть в векторе

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен дизайнер мягкой игрушки

    Нужен классный дизайнер мягкой игрушки. Мы ищем талант, который сможет создавать для нас персонажей с душой, харизмой и характером.   Первый этап работы эскизный (формат на выбор дизайнера, хоть обычный эскиз на бумаге), ...

    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оформить дизайн КП

    Есть контент для коммерческого предложения. Необходимо сделать дизайн красивый, цветной, донести информацию до клиента. 1 лист а4

    Дизайн продукции19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Листовка А6, зайди 2-ой раз

    $9

    Тех.задание https://docs.google.com/document/d/1-SD402ENnzfpHo2ucvgeRcmRUG4EnO6nXIphC9FDxgE/edit?usp=sharing От вас: 1) Цена 2) Сроки 3) Волшебное слово (от ботов):  написать в начале своего сообщения "Сегодня пятница"

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • А4 дизайн листовки

    $9

    Нужно дизайн-макет листовки формата А4 по ТЗ https://docs.google.com/document/d/1FnZTIWrqfLflGUHmLzXv_SOt-EPxbkGdKMqiPzS0ln8/edit?usp=sharing От вас: 1) Цена 2) Сроки 3) Волшебное слово (от ботов):  написать в начале своего сообщения "Сегодня пятница"

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн пригласительного на свадьбу

    Есть прототип с общей информацией. нужно сделать в стиле крафт, натурель, что-то из области природы, леса, в общем мило и со вкусом) и очень важно молодежно, т.к. только для друзей. плюс пригласительный ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн купона

    $10

    Необходимо сделать купон на скидку для интернет-магазина итальянских сумок Представлен вариант нынешнего купона, но у нас изменился логотип и необходимо что-то более новое Кроме того нынешний выполнен не для печати, то есть после ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад