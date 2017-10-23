Создать дизайн коммерческого предложения

Всем Привет!) Пока что делаю запрос АДЕКВАТНЫХ цен на дизайн КП. Задача из разряда "хочу так же". Текст для КП под образец я доделаю в ближайшее время - пока ищу людей.

Смотрите образец(Инфлист) - смотрите приложения - не стесняйтесь спрашивать - всем отвечу. По ценам мне не нужен Микеланджело но и плохо делать не надо - Не приму !

Преимущество у тех с кем уже работал.

Срок -1 день максимум 2 - если уж очень красиво сделаете.

P.S. прошу убрать голубоватый фон у эмблемы енота.

P.P.S. бесплатно пока ничего ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!