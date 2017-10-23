Создать дизайн коммерческого предложения

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Закрыт6 заявок230 просмотров

Всем Привет!) Пока что делаю запрос АДЕКВАТНЫХ цен на дизайн КП. Задача из разряда "хочу так же".   Текст для КП под образец я доделаю  в ближайшее время - пока ищу людей. 

Смотрите образец(Инфлист) - смотрите приложения - не стесняйтесь спрашивать - всем отвечу. По ценам мне не нужен Микеланджело но и плохо делать не надо - Не приму !

Преимущество у тех с кем уже работал.

Срок  -1 день максимум 2 - если уж очень красиво сделаете.

P.S. прошу убрать голубоватый фон у эмблемы енота.

P.P.S. бесплатно пока ничего ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!

8 лет назад
ZorroRos01
Владислав 
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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