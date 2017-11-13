Дизайн квартального календаря

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен3 заявки598 просмотров
#1$90

Нужно разработать дизайн квартального календаря на следующий год. Информация о компании http://www.et-energy.ru/.

Размеры 335х250 обложка, 335х210 подложка, низ 50 мм, календарный блок один из этих http://www.polimat.ru/catalog/calendars/blocks/ размер МИДИ 3СП!!! (цвет на Ваше усмотрение, но при публикации работы указывайте какой блок использован).

Требования к макету http://www.augustborg.ru/technical_requirements/trebovaniya_po_podgotovke_fajlov_dlya_pechati/

Логотип взять из приложения любой.

Здесь http://www.et-energy.ru/vse.jpg пример календаря 2015г. Подложка закрывается полностью календарным

блоком + остается низ 50мм (т.е. блок 210–50=160мм). Обложка — это то, что сверху.

Макет должен быть полным: и обложка и календарный блок и низ, а не только обложка.

Заявки принимаются до 5 ноября.

Пожалуйста, рассчитывайте свои силы. Макет в итоге нужно полностью подготовить для печати в типографии.

8 лет назад
jenek24
44 года
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Победитель конкурса

bilochka
Наталия 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
#1
Наталья выиграла конкурс на дизайн квартального календаря. Все материалы были сделаны качественно и быстро. Общение приятное и всегда на связи. Рекомендую.
Приятный человек и отличный заказчик!) Спасибо за интересный конкурс)

Заявки фрилансеров

bilochka
Наталия 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
#1