Есть острая необходимость в талантливом не дорогом дизайнере.... Нужен дизайн банера который будет монтироваться на стену . при въезде на территорию оконного завода ..размеры площадки: ширина 11 метро высота 5 метра на ...
Дизайн квартального календаря
Нужно разработать дизайн квартального календаря на следующий год. Информация о компании http://www.et-energy.ru/.
Размеры 335х250 обложка, 335х210 подложка, низ 50 мм, календарный блок один из этих http://www.polimat.ru/catalog/calendars/blocks/ размер МИДИ 3СП!!! (цвет на Ваше усмотрение, но при публикации работы указывайте какой блок использован).
Требования к макету http://www.augustborg.ru/technical_requirements/trebovaniya_po_podgotovke_fajlov_dlya_pechati/
Логотип взять из приложения любой.
Здесь http://www.et-energy.ru/vse.jpg пример календаря 2015г. Подложка закрывается полностью календарным
блоком + остается низ 50мм (т.е. блок 210–50=160мм). Обложка — это то, что сверху.
Макет должен быть полным: и обложка и календарный блок и низ, а не только обложка.
Заявки принимаются до 5 ноября.
Пожалуйста, рассчитывайте свои силы. Макет в итоге нужно полностью подготовить для печати в типографии.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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