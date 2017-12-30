Нужен Наружный баннер, буклет, визитка (дизайн)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен19 заявок323 просмотра

Здравствуйте!

Нужен дизайн 3 баннера, 1 буклет и 1 визитка двухсторонний 

Пример скину по скайпу или сюда, работаю по факту без предоплата!

жду адекватную цену!

8 лет назад
Irenjazz
Ирина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
8 лет назад
$50
3 дня
Отличный исполнитель, все сделал в сроки и качественно!
Задача ясна, оплата в срок, рекомендую.

Заявки фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
8 лет назад
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Дизайн продукции