Разработать просветительский плакат о жизни человека до рождения

# 1 — $ 35

Разработать просветительский плакат о жизни до рождения

- 10 фактов о начале человеческой жизни

есть ТЗ-картинка https://yadi.sk/d/7Ag87FCr3Nvx6f и там отдельный файл с текстом!

оттуда нужно использовать текст, размещение и оформление - предмет конкурса

Важные моменты:

1) показать, что уже два сердца, сохранить идею картинки, чтобы наглядно было видно, что бьется сердце у матери и у ребенка. Может как-то обозначить ребенка, хотя на раннем сроке конечно сложно нарисовать такого микроскопичного размера. На ваше усмотрение.

2) показать развитие сердца (или не обязательно не пойму)

3) гамму если можно нежную сохранить, чтоб ассоциировалось с материнством, не агрессивную.

Делать в качестве под А1, но чтобы версии были А2, 3, 4.

4) домен sos-life.ru нужно перенести к телефону 8-800

текст там такой поставить вместо того что сейчас пока справа

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5) rusprolife.ru домен разместить где-то отдельно может наверху но не знаю где

с логотипом https://yadi.sk/i/b_YdSFHl3NvybX и исходник тут https://yadi.sk/d/SQN_YBfN39EcJv или https://yadi.sk/d/Ja_3F10Y39EcLS

6) внизу написать помельче чем текст плаката

c - авторский значок и

Общероссийское общественное движение "За жизнь!"

Передаете исходник конечно же.