Нужно разработать дизайн наклеек на авто.
СРОЧНО: дизайн ролл-ап баннера и стенда для выставки
Добрый день!
Необходимо подготовить дизайн выставочного стенда и баннера для компании Trackerry.
Выставка: affiliateworldconferences.com/asia/
Все размеры и требования к макету описаны в AI фалйлах в приложении.
Стенд будет выглядеть примерно так: https://image.prntscr.com/image/QJJ4AiQBRrSCzmpN3vhHVg.png
Trackerry - онлайн платформа для отслеживания прибыльности рекламных кампаний.
Конкуренты: voluum.com, adsbridge.com, thrivetracker.com
ЦА: англоязычные
Преимущества (слова, которые можно использовать в дизайне):
Fast, Smart, Easy, White labeling, Time saving, Secure, Reliable, Customizable, Intelligent, Innovative
Логотипы в приложении в архиве zip
ВНИМАНИЕ: МАКЕТ НЕОБХОДИМО ОТДАТЬ В ПЕЧАТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ 26.10.2017
Всем спасибо и удачи!
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апдейт от заказчика
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1)Если используете графику, стоит включить иконки в виде смартфона, ноутбука, валют, графиков, строк кода, курсора мыши, облака, карандаша/кисти
2)Основная аудитория - перепродажники трафика, нужно донести, что их бизнес в безопасности, потому что данные шифруются и клиенты не выйдут друг на друга напрямую. "White label & Protect your business" как слоган.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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