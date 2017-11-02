СРОЧНО: дизайн ролл-ап баннера и стенда для выставки

# 1 — $ 100

Добрый день!

Необходимо подготовить дизайн выставочного стенда и баннера для компании Trackerry.

Выставка: affiliateworldconferences.com/asia/

Все размеры и требования к макету описаны в AI фалйлах в приложении.

﻿

Стенд будет выглядеть примерно так: https://image.prntscr.com/image/QJJ4AiQBRrSCzmpN3vhHVg.png

Trackerry - онлайн платформа для отслеживания прибыльности рекламных кампаний.

Конкуренты: voluum.com, adsbridge.com, thrivetracker.com

ЦА: англоязычные

Преимущества (слова, которые можно использовать в дизайне):

Fast, Smart, Easy, White labeling, Time saving, Secure, Reliable, Customizable, Intelligent, Innovative

Логотипы в приложении в архиве zip

ВНИМАНИЕ: МАКЕТ НЕОБХОДИМО ОТДАТЬ В ПЕЧАТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ 26.10.2017

Всем спасибо и удачи!

------------------------------------------------------------

апдейт от заказчика

------------------------------------------------------------

1)Если используете графику, стоит включить иконки в виде смартфона, ноутбука, валют, графиков, строк кода, курсора мыши, облака, карандаша/кисти

2)Основная аудитория - перепродажники трафика, нужно донести, что их бизнес в безопасности, потому что данные шифруются и клиенты не выйдут друг на друга напрямую. "White label & Protect your business" как слоган.