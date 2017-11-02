СРОЧНО: дизайн ролл-ап баннера и стенда для выставки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен3 заявки669 просмотров
#1$100

Добрый день!

Необходимо подготовить дизайн выставочного стенда и баннера для компании Trackerry.

Выставка: affiliateworldconferences.com/asia/

Все размеры и требования к макету описаны в AI фалйлах в приложении.

﻿

Стенд будет выглядеть примерно так: https://image.prntscr.com/image/QJJ4AiQBRrSCzmpN3vhHVg.png

Trackerry - онлайн платформа для отслеживания прибыльности рекламных кампаний.

Конкуренты: voluum.com, adsbridge.com, thrivetracker.com

ЦА: англоязычные

Преимущества (слова, которые можно использовать в дизайне):

Fast, Smart, Easy, White labeling, Time saving, Secure, Reliable, Customizable, Intelligent, Innovative

Логотипы в приложении в архиве zip

ВНИМАНИЕ: МАКЕТ НЕОБХОДИМО ОТДАТЬ В ПЕЧАТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ 26.10.2017 

Всем спасибо и удачи! 

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апдейт от заказчика

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1)Если используете графику, стоит включить иконки в виде смартфона, ноутбука, валют, графиков, строк кода, курсора мыши, облака, карандаша/кисти

2)Основная аудитория - перепродажники трафика, нужно донести, что их бизнес в безопасности, потому что данные шифруются и клиенты не выйдут друг на друга напрямую. "White label & Protect your business" как слоган. 

8 лет назад
promoanna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Победитель конкурса

bilochka
Наталия 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
#1
Наталия делает свою работу оперативно, качественно и ответственно. Рекомендую!
И снова повторюсь: "Отличные заказчики и приятные люди") Рекомендую всем!)

Заявки фрилансеров

bilochka
Наталия 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
#1

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