Необходимо создать визитки для салона красоты Стиль должен быть выполнен в соответствии с интерьером заведения, поэтому стилистические зацепки интерьера должны явно переплетаться в фирменном стиле (геометрии, формы, цветовые решения). Основной акцент при этом на ...
Макет модуля в газету
Требуетсяразработать макет юбилейного модуля для рекламы в СМИ (газеты, журналы). Размер — 2473 х
3524 пикселя.
В2017 году компании АДИ исполняется25 лет.
Все эти годы АДИ работает в городе Пенза
и занимается распространением и
обслуживанием систем КонсультантПлюс.
Слоганы:
1. КонсультантПлюс надежный помощник бухгалтера, юриста, руководителя.
2. КонсультантПлюснадежная правовая поддержка.
3.КонсультантПлюс надёжная справочно-правовая система.
Предполагаетсячто на баннере есть:
- логотип К+ (прилагается)
- один из трёх слоганов
- текст «25 лет в Пензе» как продолжение логотипа
К+
- текст «consultant-penza.ru»
- текст 32-33-33
- Баннер должен производить приятное впечатление
- Сделать наброски трех вариантов
- Должны быть в цветовой гамме, как приложенные макеты
Заявки фрилансеров
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