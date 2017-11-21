Графический дизайнер, графическая иллюстрация, монтаж объектов фотошоп

Татьяна, очень качественно выполнила поставленную задачу. Справилась в оговоренный срок, даже с учетом больших доработок. Работа получилась интересная, качественная на высоком профессиональном уровне и со вкусом. С Татьяной было очень приятно общаться, она понимала пожелания с полуслова и принимала все корректировки. Рекомендую ее как творческого и профессионального графического дизайнера!