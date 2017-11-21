Графический дизайнер, графическая иллюстрация, монтаж объектов фотошоп

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен6 заявок137 просмотров

Требуется графический дизайнер с опытом работы в полиграфической индустрии и рекламе. Необходимо разработать и создать упаковку для продукта. Нарисовать графическую иллюстрацию, сделать монтаж товара с объектами и образами на иллюстрации. Нанести контент на шаблон упаковки. Подготовить материал для передачи производителю. Детали при дальнейшем общении. 

8 лет назад
Brian-Justin
47 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$100
2 дня
Татьяна, очень качественно выполнила поставленную задачу. Справилась в оговоренный срок, даже с учетом больших доработок. Работа получилась интересная, качественная на высоком профессиональном уровне и со вкусом. С Татьяной было очень приятно общаться, она понимала пожелания с полуслова и принимала все корректировки. Рекомендую ее как творческого и профессионального графического дизайнера!
Рада была сотрудничеству. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
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Дизайн продукции