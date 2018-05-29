Дизайн визиток

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  2. Дизайн продукции
Завершен11 заявок186 просмотров

Нужно сделать дизайн визиток.

Есть интернет магазин isexpro.ru

Дизайн должен соответствовать фир.стилю сайта.

Минимализм предпочтителен.

Информация на визитке:

www.isexpro.ru

[email protected]

8 (812) 408-25-98

От вас требуется:

Примеры выполненных работ.

Предпочтение отдаю дизайнерам которые специализируются на данном виде работ.

8 лет назад
mrvini
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$18
1 день
Отличная работа! Спасибо!
Спасибо, прикольная визитка получилась. Ну и да, оплата, тз... Все замечательно.

Заявки фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
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Дизайн продукции