Дизайнер по полиграфической продукции

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт4 заявки233 просмотра

Обязанности:

- разработка дизайна полиграфической продукции, элементов фирменного стиля на основе брендбука

подготовка макетов к печати; 

- разработка креативных концепций, фирменных стилей;

- редактирование изображений, ретушь, создание из обычных картинок изображений глянцевого качества

Требования:

- свободное владение adobe photoshop;

- наличие портфолио;

- умение обрабатывать фотографии, делать из обычных картинок изображения глянцевого качества;

- свободное владение adobe illustrator, опыт создания логотипов, полиграфической продукции (желательно);

- приветствуются навыки веб-дизайна, создания логотипов

Всем, кому интересна данная вакансия, прошу добавляться в скайп - shustilov_7

На данный момент 3 вакантных места на полную загрузку

8 лет назад
Nisanovcorp
Нисан 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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