Коктейльная карта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт11 заявок151 просмотр
  • Необходимо создать макет коктейльной карты.
Стиль есть, фото коктейлей прилагаются.

Срок исполнения- 2 дня.

8 лет назад
margodor
48 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров