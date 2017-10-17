Требуется графический дизайнер с опытом работы в полиграфической индустрии и рекламе. Необходимо разработать и создать упаковку для продукта. Нарисовать графическую иллюстрацию, сделать монтаж товара с объектами и образами на иллюстрации. Нанести контент на шаблон упаковки. ...
Коктейльная карта
- Необходимо создать макет коктейльной карты.
Срок исполнения- 2 дня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно сделать дизайн визиток. Есть интернет магазин isexpro.ru Дизайн должен соответствовать фир.стилю сайта. Минимализм предпочтителен. Информация на визитке: www.isexpro.ru [email protected] 8 (812) 408-25-98 От вас ...Завершен7 лет назад
Упаковка для моего товара, средство против храпа.Завершен8 лет назад
Необходимо сделать логотип для нашей новой компании. Меня интересует сколько будет стоить разработка нескольких линеек упаковок под одним брендом: - разработка логотипа - линейка упаковок для сушеных фруктов ( 5 ...Дизайн продукции17 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна упаковка для товара, все подробности выбранному дизайнеру.Дизайн продукции6 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени уважаемые фрилансеры! Задача проста есть 2 автосервиса(Под одним названием). Нужно сделать грамотную визитку. Чтобы было красивое лицо визитки и с обратной стороны были 2 карты проезда с контактами. ...Завершен8 лет назад
- $60
Сайт http://life-battery.ru/ надо перерисовать коробочки и баночки... т.е. разработать по каждой программе этикетку (ничего сверх изобретать не нужно, просто скомпоновать из того, что есть) - лого, название, общий лого, название препарата, краткое описаниеих 6 шт, ...Завершен8 лет назад
Необходимо разработать дизайн меню, А3, есть текстДизайн продукции32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Всем доброго времени суток, интересует креативный дизайн перекидного календаря, тематика - сервисный центр по ремонту цифровой техники, логотип бренда имеется, нужен креативный подход с деятельностью можно ознакомится на сайте vip-service.kh.uaДизайн продукции15 заявокЗакрыт7 лет назад
На фото дизайн, который нужно будет перерисовать в psd файл слоями ( с Гуглом наклейка) Самое главное очень дешево.Завершен7 лет назад