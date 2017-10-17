Обновление дизайна упаковки емкостей для пищевых продуктов

Задание состоит из двух частей:Часть В наличии: макеты коробок для емкостей 4 видов объема - формат AI (все коробки идентичны, отличаются только высотой). Требуется проанализировать существующий способ расположения надписей и лого и предложить 2-3 варианта улучшений.Возможные улучшения: Расположение лого на каждой грани коробкиДополнительные пиктограммки по уходу и использованию Введение условного обозначения размеров емкостей S, M, L, XLДобавить кол-во емкостей в одной коробке (1 шт)Свои предложенияЦель: сделать упаковку более стильной и приятной, информативной, понятной пользователю.ЧастьВ наличии: макет коробки для 2 шт емкостей (банок) - формат AI.Требуется расположить информацию о продукте и лого на гранях коробки. При этом должен учитываться дизайн коробок с одной банкой (первая часть задания), т/к это одна продуктовая линейка.Предложить 2-3 варианта расположения элементов.Срок: 2 дня для предложения черновых вариантов, 2 дня - для финального оформления.Все файлы вышлем согласованному кандидату.