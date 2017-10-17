Обязанности: - разработка дизайна полиграфической продукции, элементов фирменного стиля на основе брендбука подготовка макетов к печати; - разработка креативных концепций, фирменных стилей; - редактирование изображений, ретушь, создание из обычных картинок изображений ...
Создание красивых подарочных сертификатов + конверт
Нужны подарочные сертификаты для магазина корейской косметики!
6 дизайнов номиналом: 500,1000,2000,3000,4000,5000р
для номиналов от 1000р нужен будет конверт с таким же дизайном как и карты
Нужно добавить надпись на конверте"Самый лучший подарок #КОРЕЯНКАshop "
главные требования: стильно,красиво,интересно,оригинально
очень нравятся сертификаты магазинов(примеры прилагаю)
можно сделать подобный дизайн, но не в точности.
на переднем плане обязательное расположение : Кореянка cosmetics shop ( дизайн шрифта также прилагаю )
На задней стороне должен располагаться штрихкод!
информация для задней стороне: адреса магазинов
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