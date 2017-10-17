Создание красивых подарочных сертификатов + конверт

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт19 заявок183 просмотра

Нужны подарочные сертификаты для магазина корейской косметики! 

6 дизайнов номиналом: 500,1000,2000,3000,4000,5000р

для номиналов от 1000р нужен будет конверт с таким же дизайном как и карты

Нужно добавить надпись на конверте"Самый лучший подарок #КОРЕЯНКАshop "

главные требования: стильно,красиво,интересно,оригинально

очень нравятся сертификаты магазинов(примеры прилагаю)

можно сделать подобный дизайн, но не в точности.

на переднем плане обязательное расположение : Кореянка cosmetics shop ( дизайн шрифта также прилагаю )

На задней стороне должен располагаться штрихкод!

информация для задней стороне: адреса магазинов

8 лет назад
Matveeva163
Маргарита 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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