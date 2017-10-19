Нужен дизайн для объявления на Подьезд о выкупе квартир комнат и долей! формата а5 вроде )
Создание флаера
Необходимо из jpeg прототипа сделать проект флаера.
На выходе необходим psd с разбивкой на слои.
откорректировать тексты и верстку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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