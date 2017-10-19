Создание флаера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен3 заявки140 просмотров

Необходимо из jpeg прототипа сделать проект флаера.

На выходе необходим psd с разбивкой на слои. 

откорректировать тексты и верстку.

8 лет назад
white_d
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alex-blek
49 лет
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
8 лет назад
$15
1 день
Быстро! Лаконично и то что хотелось! Очень рекомендую
Спасибо Игорю за четкое ТЗ, работал с удовольствие, РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

alex-blek
49 лет
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
8 лет назад