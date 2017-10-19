Требуетсяразработать макет юбилейного модуля для рекламы в СМИ (газеты, журналы). Размер — 2473 х 3524 пикселя. В2017 году компании АДИ исполняется25 лет. Все эти годы АДИ работает в городе Пенза ...
Разработать дизайн наклейки на авто
Нужно разработать дизайн наклеек на авто.
Заявки фрилансеров
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