Корректировка изображения

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Завершен6 заявок570 просмотров

Заменить текст красного цвета с английского на русский: «что происходит в моем гараже....

остается в моем гараже.»

стиль написания оставить в оригинале под винтаж. Будет распечатываться в размере 1м*1м. Соответственно нужно хорошее разрешение

8 лет назад
RestorFX
Михаил 
43 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

marica2
Марина 
44 года
13 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад
$5
1 день
Было сделано два варианта, все в срок как и обещали. Спасибо за работу
Спасибо за сотрудничество! Приятно было работать и в остальном все отлично! Рекомендую!!

Заявки фрилансеров

marica2
Марина 
44 года
13 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад