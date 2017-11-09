Нужно разработать дизайн наклеек на авто.
Корректировка изображения
Заменить текст красного цвета с английского на русский: «что происходит в моем гараже....
остается в моем гараже.»
стиль написания оставить в оригинале под винтаж. Будет распечатываться в размере 1м*1м. Соответственно нужно хорошее разрешение
Выбранный исполнитель
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