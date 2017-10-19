Нарисовать 3 афиши для фитнес клуба

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Закрыт22 заявки279 просмотров

Необходимо нарисовать три афиши для фитнес клуба.

Тематика:

йога - презентация новой программы

афиша мероприятий на хеллуин

презентация лекции по реабилитации. (есть примерный макет) 

Есть примеры уже афиш.  

8 лет назад
v7fitness
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров