Дизайн двухсторонней открытки 9*14

Дизайн двусторонней открытки 90x140 мм (QSL-карточка). Лицевая сторона - фото+несколько надписей, оборот - тексты и небольшая табличка.

Здесь можно почитать о том что такое QSL-карточка. А здесь посмотреть множество примеров QSL радиолюбителей со всего мира. Это для понимания о чем речь идет.

Бюджет - 200 грн. Оплата на карту Приватбанк. Общение в вайбере.

Сдача макета - 21-22 октября.