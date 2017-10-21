Дизайн двухсторонней открытки 9*14

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен3 заявки279 просмотров

Дизайн двусторонней открытки 90x140 мм (QSL-карточка). Лицевая сторона - фото+несколько надписей, оборот - тексты и небольшая табличка.

Здесь можно почитать о том что такое QSL-карточка. А здесь посмотреть множество примеров QSL радиолюбителей со всего мира. Это для понимания о чем речь идет.

Бюджет - 200 грн. Оплата на карту Приватбанк. Общение в вайбере.

Сдача макета - 21-22 октября.

8 лет назад
MrVlaDor
42 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Kaptain_Nemo
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Заказ простой, но, тем не менее, приятное впечатление от работы. Очень быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству. Я доволен!
Отличный заказчик. Точно знает, что хочет увидеть на выходе. Оплата сразу и в полном объеме.

Заявки фрилансеров

Kaptain_Nemo
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад