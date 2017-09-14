Нужен дизайн хобби-сайта, посвященного дальнему приему FM-вещания. Есть наброски (сайтом это пока назвать тяжело) и понимание что там должно быть и как работать. Основное назначение сайта - делиться с заинтересованными людьми своими уловами. Поэтому на ...