Дизайн двусторонней открытки 90x140 мм (QSL-карточка). Лицевая сторона - фото+несколько надписей, оборот - тексты и небольшая табличка. Пример во вложении. Бюджет - 200 грн. Оплата на карту Приватбанк. Сдача макета - 19 ноября.
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$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $8Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $7
Дизайн двусторонней открытки 90x140 мм (QSL-карточка). Лицевая сторона - фото+несколько надписей, оборот - тексты и небольшая табличка. [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/QSL-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0]Здесь[/url] можно почитать о том что такое QSL-карточка. А [url=http://www.ux5uoqsl.com/index.php?lang=ru&page=themes]здесь[/url] посмотреть множество примеров QSL радиолюбителей со всего мира. Это ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен дизайн хобби-сайта, посвященного дальнему приему FM-вещания. Есть наброски (сайтом это пока назвать тяжело) и понимание что там должно быть и как работать. Основное назначение сайта - делиться с заинтересованными людьми своими уловами. Поэтому на ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
6 лет назад
Отличный заказчик. Работать с ним - одно удовольствие.
Ответный отзыв
Второй раз работаю с данным дизайнером. Все четко, оперативно, реагирует на все пожелания. Буду ли еще обращаться к нему - однозначно да! Рекомендую!
$10
10 баллов
6 лет назад
Отличный заказчик. Точно знает, что хочет увидеть на выходе. Оплата сразу и в полном объеме.
Ответный отзыв
Заказ простой, но, тем не менее, приятное впечатление от работы. Очень быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству. Я доволен!