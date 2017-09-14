MrVlaDor

Владимир Дорошенко MrVlaDor

 
41 годУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн двухсторонней открытки 9*14

    $8

    Дизайн двусторонней открытки 90x140 мм (QSL-карточка). Лицевая сторона - фото+несколько надписей, оборот - тексты и небольшая табличка. Пример во вложении. Бюджет - 200 грн. Оплата на карту Приватбанк. Сдача макета - 19 ноября.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн двухсторонней открытки 9*14

    $7

    Дизайн двусторонней открытки 90x140 мм (QSL-карточка). Лицевая сторона - фото+несколько надписей, оборот - тексты и небольшая табличка. [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/QSL-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0]Здесь[/url] можно почитать о том что такое QSL-карточка. А [url=http://www.ux5uoqsl.com/index.php?lang=ru&amp;page=themes]здесь[/url] посмотреть множество примеров QSL радиолюбителей со всего мира. Это ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн и верстка хобби-сайта

    Нужен дизайн хобби-сайта, посвященного дальнему приему FM-вещания. Есть наброски (сайтом это пока назвать тяжело) и понимание что там должно быть и как работать. Основное назначение сайта - делиться с заинтересованными людьми своими уловами. Поэтому на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Kaptain_Nemo
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Дизайн двухсторонней открытки 9*14
Отличный заказчик. Работать с ним - одно удовольствие.
Второй раз работаю с данным дизайнером. Все четко, оперативно, реагирует на все пожелания. Буду ли еще обращаться к нему - однозначно да! Рекомендую!
Ответный отзыв
Kaptain_Nemo
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Дизайн двухсторонней открытки 9*14
Отличный заказчик. Точно знает, что хочет увидеть на выходе. Оплата сразу и в полном объеме.
Заказ простой, но, тем не менее, приятное впечатление от работы. Очень быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству. Я доволен!
Ответный отзыв