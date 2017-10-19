Нужно разработать дизайн наклеек на авто.
Дизайн визиток для домашней кондитерской
Дизайн визиток, логотип, в дальнейшем небольших каталогов
Заявки фрилансеров
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