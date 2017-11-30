Нужно разработать дизайн наклеек на авто.
Разработка этикеток для красок в Corel Draw
Нужен проект этикеток для водоэмульсионных красок. Должно быть два вида. Для внутренний и для наружный. Стоимость заказа. 25 $. Примеры в Нижеуказанному ссылку.
https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0&rlz=1C1GCEA_enUZ759UZ759&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFyqyvhITXAhWMF5oKHSAWC7EQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=_
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