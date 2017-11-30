Разработка этикеток для красок в Corel Draw

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен12 заявок302 просмотра

Нужен проект этикеток для водоэмульсионных красок. Должно быть два вида. Для внутренний и для наружный. Стоимость заказа. 25 $.  Примеры в Нижеуказанному ссылку.  

https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0&rlz=1C1GCEA_enUZ759UZ759&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFyqyvhITXAhWMF5oKHSAWC7EQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=_

8 лет назад
a_nematov
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$25
2 дня
Спасибо.
Как всегда было приятно иметь дело.

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dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
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