Упаковка пачки подушка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт9 заявок153 просмотра

Требуется дизайн упаковки пачки (тип пакета flow pack - подушка) размер 20×20см. Есть пример накиданный мной в фотошопе. 

8 лет назад
guest_15086884309082
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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