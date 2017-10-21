Нужна помощь дизайнера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт10 заявок306 просмотров

У меня есть буклет, над которым надо немного поработать. 

В нем все готово, только перепутаны немного цвета. На обложке (титульная страница) - нормальные цвета, на внутренних страницах - цвета почему-то приглушенные, намешанные. Из-за этого в полиграфии будет не очень получаться, они сказали, что дизайнер может это исправить.

Может кто подскажет или поможет в этом деле, что сделать. 

Если сможете сделать - давайте в л/с обсудим. 

Спасибо!

8 лет назад
Rotor26
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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