Нужна помощь дизайнера

У меня есть буклет, над которым надо немного поработать.

В нем все готово, только перепутаны немного цвета. На обложке (титульная страница) - нормальные цвета, на внутренних страницах - цвета почему-то приглушенные, намешанные. Из-за этого в полиграфии будет не очень получаться, они сказали, что дизайнер может это исправить.

Может кто подскажет или поможет в этом деле, что сделать.

Если сможете сделать - давайте в л/с обсудим.

Спасибо!