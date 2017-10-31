Листовка для Оберона

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен20 заявок243 просмотра

Нужна листовка А4 формат.

фон белый

красные буквы

логотип ( крупно) ОБЕРОН ПЛЮС

текст "Мы переехали ул. Коммунистический 120

Подключайся интернет 100 р/мес

скорость до 100 Мбит/с

круглосуточно ( крупно)

8 лет назад
zorinka2222
35 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Kaptain_Nemo
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$12
2 дня
ромендуую.
Все ОК

Заявки фрилансеров

Kaptain_Nemo
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад