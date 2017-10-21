Разработать дизайн бизнес-острова для торговли косметикой в крупных ТЦ

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок272 просмотра

Добрый день!

Есть необходимость разработать дизайн бизнес островка для продажи экологически чистой косметики "Краснополянская косметика". Сайт компании - kpsoap.ru﻿ Примеры оформления продукции есть на сайте. Один из возможных стилей, который мы видим - прованс, но это не догма, а лишь предположение. Возможные мотивы: мед, горы, горные луга. 

Результатом нужно: 

1. Разработать оформление островка

2. разработать форму, одежду продавца

8 лет назад
Vetallro
Виталий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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