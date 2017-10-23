СРОЧНО! Сделать макет прессвола по аналогии

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен6 заявок289 просмотров

Нужно СРОЧНО сделать макет прессвола по аналогии с имеющимся. В течение 20-30 мин

8 лет назад
k563aa
Марат 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Спасибо! Все оперативно и четко!
Доволен сотрудничеством. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад