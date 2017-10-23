Банер на стену при въезде на территорию завода

Есть острая необходимость в талантливом не дорогом дизайнере.... Нужен дизайн банера который будет монтироваться на стену . при въезде на территорию оконного завода ..размеры площадки:

ширина 11 метро

высота 5 метра

на банере должно быть изображен небоскреб.вид снизу вверх.. лого и слоган ...картинка должна быть такой чтобы захватывало дух... работа нужна оперативно... чем быстрее тем лучше