Банер на стену при въезде на территорию завода

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт32 заявки336 просмотров

  Есть острая необходимость в талантливом  не дорогом дизайнере....  Нужен дизайн банера который будет монтироваться на стену . при въезде на территорию оконного завода ..размеры площадки:

ширина 11 метро 

высота 5 метра

 на банере должно быть изображен небоскреб.вид снизу вверх.. лого и слоган ...картинка должна быть такой чтобы захватывало дух... работа нужна оперативно... чем быстрее тем лучше

7 лет назад
farida14031978
Фарида 
47 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров