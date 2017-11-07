Дизайн купона

# 1 — $ 10

Необходимо сделать купон на скидку для интернет-магазина итальянских сумок

Представлен вариант нынешнего купона, но у нас изменился логотип и необходимо что-то более новое

Кроме того нынешний выполнен не для печати, то есть после печати изображение получилось расплывчатым, такого быть не должно.

Предлагайте свои варианта, но текст должен быть такой же, как и нынешнем варианте.

https://yadi.sk/d/gFp_QRmw3P84pZ - исходники нового логотипа