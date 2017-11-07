Дизайн купона

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен5 заявок514 просмотров
#1$10

Необходимо сделать купон на скидку для интернет-магазина итальянских сумок

Представлен вариант нынешнего купона, но у нас изменился логотип и необходимо что-то более новое

Кроме того нынешний выполнен не для печати, то есть после печати изображение получилось расплывчатым, такого быть не должно.

Предлагайте свои варианта, но текст должен быть такой же, как и нынешнем варианте.

https://yadi.sk/d/gFp_QRmw3P84pZ - исходники нового логотипа

8 лет назад
demaxweb
Денис 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Победитель конкурса

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
#1
Работа данного исполнителя понравилась больше всего. Рекомендую в дальнейшем, так как были соблюдены все необходимые требования. Правда исполнитель ненадолго исчез, но в итоге все было окей.
Денис - замечательный, понимающий заказчик. Спасибо! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
#1