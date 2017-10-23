Требуется разработать дизайн стикера

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  2. Дизайн продукции
Закрыт11 заявок196 просмотров

Требуется разработать дизайн стикера который наклеивается на термос из нержавеющей стали. Нужно определить форму, размеры стикера и нарисовать дизайн. Стикер из материала типа искусственная кожа.

8 лет назад
vvv4511
Петр 
79 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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