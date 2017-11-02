Дизайн пригласительного на свадьбу

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  2. Дизайн продукции
Завершен6 заявок197 просмотров

Есть прототип с общей информацией.

нужно сделать в стиле крафт, натурель, что-то из области природы, леса, в общем мило и со вкусом)

и очень важно молодежно, т.к. только для друзей.

плюс пригласительный будет только в интернет-варианте.

8 лет назад
FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Mayba
Алена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
9 дней назад
8 лет назад
$25
1 день
Хорошее качество , быстрое исполнение.
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Заявки фрилансеров

Mayba
Алена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
9 дней назад
8 лет назад

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