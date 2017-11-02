Есть острая необходимость в талантливом не дорогом дизайнере.... Нужен дизайн банера который будет монтироваться на стену . при въезде на территорию оконного завода ..размеры площадки: ширина 11 метро высота 5 метра на ...
Дизайн пригласительного на свадьбу
Есть прототип с общей информацией.
нужно сделать в стиле крафт, натурель, что-то из области природы, леса, в общем мило и со вкусом)
и очень важно молодежно, т.к. только для друзей.
плюс пригласительный будет только в интернет-варианте.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции32 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Необходимо сделать купон на скидку для интернет-магазина итальянских сумок Представлен вариант нынешнего купона, но у нас изменился логотип и необходимо что-то более новое Кроме того нынешний выполнен не для печати, то есть после ...Завершен7 лет назад
Печатная версия резюме. 20 примеров. На их основе нужно отрисовать 20 новых дизайнов. В заявке, пожалуйста, указывайте сумму и сроки за всю работу.Дизайн продукции12 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать дизайн стикера который наклеивается на термос из нержавеющей стали. Нужно определить форму, размеры стикера и нарисовать дизайн. Стикер из материала типа искусственная кожа.Дизайн продукции11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $90
Нужно разработать дизайн квартального календаря на следующий год. Информация о компании http://www.et-energy.ru/. Размеры 335х250 обложка, 335х210 подложка, низ 50 мм, календарный блок один из этих http://www.polimat.ru/catalog/calendars/blocks/ размер МИДИ 3СП!!! (цвет на Ваше ...Завершен7 лет назад
Нужна листовка А4 формат. фон белый красные буквы логотип ( крупно) ОБЕРОН ПЛЮС текст "Мы переехали ул. Коммунистический 120 Подключайся интернет 100 р/мес скорость до 100 Мбит/с круглосуточно ...Завершен8 лет назад
Мне необходимо из всех этих файлов сохранить элементы в формате png без фона (обведены красным): 1) http://joxi.ru/krD0ga8U05vwvr 2) http://joxi.ru/ZrJ0BxNU1ZpZg2 3) http://joxi.ru/1A5aLEyIKENE9A 4) http://joxi.ru/52aZXW8TGxOdnA Ссылки на исходные файлы оставлю ...Дизайн продукции6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно СРОЧНО сделать макет прессвола по аналогии с имеющимся. В течение 20-30 минЗавершен8 лет назад
Добрый день! Есть необходимость разработать дизайн бизнес островка для продажи экологически чистой косметики "Краснополянская косметика". Сайт компании - kpsoap.ru Примеры оформления продукции есть на сайте. Один из возможных стилей, который мы видим - ...Дизайн продукции7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужен дизайн 3 баннера, 1 буклет и 1 визитка двухсторонний Пример скину по скайпу или сюда, работаю по факту без предоплата! жду адекватную цену!Завершен7 лет назад