Есть острая необходимость в талантливом не дорогом дизайнере.... Нужен дизайн банера который будет монтироваться на стену . при въезде на территорию оконного завода ..размеры площадки: ширина 11 метро высота 5 метра на ...
Дизайн квартального календаря
Дизайн-макет квартального календаря в AI
Бюджет:1500 руб
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Всем Привет!) Пока что делаю запрос АДЕКВАТНЫХ цен на дизайн КП. Задача из разряда "хочу так же". Текст для КП под образец я доделаю в ближайшее время - пока ищу людей. Смотрите ...Дизайн продукции6 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть контент для коммерческого предложения. Необходимо сделать дизайн красивый, цветной, донести информацию до клиента. 1 лист а4Дизайн продукции19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $9
Тех.задание https://docs.google.com/document/d/1-SD402ENnzfpHo2ucvgeRcmRUG4EnO6nXIphC9FDxgE/edit?usp=sharing От вас: 1) Цена 2) Сроки 3) Волшебное слово (от ботов): написать в начале своего сообщения "Сегодня пятница"Дизайн продукции13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $9
Нужно дизайн-макет листовки формата А4 по ТЗ https://docs.google.com/document/d/1FnZTIWrqfLflGUHmLzXv_SOt-EPxbkGdKMqiPzS0ln8/edit?usp=sharing От вас: 1) Цена 2) Сроки 3) Волшебное слово (от ботов): написать в начале своего сообщения "Сегодня пятница"Завершен7 лет назад
Есть прототип с общей информацией. нужно сделать в стиле крафт, натурель, что-то из области природы, леса, в общем мило и со вкусом) и очень важно молодежно, т.к. только для друзей. плюс пригласительный ...Завершен7 лет назад
- $10
Необходимо сделать купон на скидку для интернет-магазина итальянских сумок Представлен вариант нынешнего купона, но у нас изменился логотип и необходимо что-то более новое Кроме того нынешний выполнен не для печати, то есть после ...Завершен7 лет назад
Печатная версия резюме. 20 примеров. На их основе нужно отрисовать 20 новых дизайнов. В заявке, пожалуйста, указывайте сумму и сроки за всю работу.Дизайн продукции12 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать дизайн стикера который наклеивается на термос из нержавеющей стали. Нужно определить форму, размеры стикера и нарисовать дизайн. Стикер из материала типа искусственная кожа.Дизайн продукции11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $90
Нужно разработать дизайн квартального календаря на следующий год. Информация о компании http://www.et-energy.ru/. Размеры 335х250 обложка, 335х210 подложка, низ 50 мм, календарный блок один из этих http://www.polimat.ru/catalog/calendars/blocks/ размер МИДИ 3СП!!! (цвет на Ваше ...Завершен7 лет назад