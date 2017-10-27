Оформить дизайн КП

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Закрыт19 заявок234 просмотра

Есть контент для коммерческого предложения.

Необходимо сделать дизайн красивый, цветной, донести информацию до клиента.

1 лист а4

8 лет назад
Godzila
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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