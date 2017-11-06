Актуализация/разработка макета полиграфии

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен18 заявок392 просмотра

Требуется воссоздание макета по готовому эскизу стикера для печати по размерам: Формат печать 

                                                                                                                                              А-7 105х74      4+0

7 лет назад
skvoretc
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Alina__S
Алина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$6
1 день
Категорически РЕКОМЕНДУЮ всем, кто ищет для своих проектов дизайнера-профессионала. Максимум результата с минимум потраченного на коммуникацию времени! Очень самостоятельная и ответственная девушка, соблюдение сроков и идейность исполнения на 5+. При необходимости дизайнерской помощи в будущем однозначно буду обращаться к Алине, рассчитывая на согласие )
Отличный заказчик! хорошее ТЗ и сроки, своевременная оплата, доброжелательное отношение и поддержка связи в процессе работы - все, что нужно Рекомендую:)

Заявки фрилансеров

Alina__S
Алина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад

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