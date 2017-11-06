Необходим макет для пластиковой карточки. черновик тот, что прикреплен к заданию. По тексту изменений не будет, а вот с подложкой вопрос еще обсуждаемый. Логотип есть в векторе
Актуализация/разработка макета полиграфии
Требуется воссоздание макета по готовому эскизу стикера для печати по размерам: Формат печать
А-7 105х74 4+0
Выбранный исполнитель
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