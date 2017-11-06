Сделать А4 рекламный плакат с вакансиями

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен10 заявок197 просмотров

Нужно сделать красивый А4 плакат с описанием вакансий. Наш сайт - isklad.com.ua 

Вакансии и их описания тут

https://isklad.com.ua/index.php?route=information/information&information_id=8

8 лет назад
muron
Мирон 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
8 лет назад
$15
1 день
Все сделано с учетом моих пожеланий. Рекомендую!
Приятно было работать, спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
8 лет назад
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Дизайн продукции