Флайер А5

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен8 заявок170 просмотров

флайр А5 оформить по композиции и чувством вкуса

Брошюра: 

то что подчеркнуто отдельно выделять. 

То что зачеркнуто, это комментарии, в брошюру не заносить. 

Передняя сторона:

ROOMOUT.DE - EARN YOUR FREEDOM!

PRESENT IN WUPPERTAL:

Ein „Escape game“ für dich und deine Freunden. (von 2 bis 5 Teilnehmer)

Das USSR Vorhörzimmer!

Gutschein im Wert von 70 Euro 

* Mit diesem Gutschein kostet ein Spiel nur 50 Euro statt 120!

Benutze dafür einfach den Gutscheincode "STUDENT" bei der Reservierung. 

EXTRA ANGEBOT: Jeder Gast kann die Sony Playstation VR ausprobieren! 

Добавить изображение очков SONY VR

Задняя сторона:

Was ist ROOMOUT.DE ?

Du und Dein Team, 60 Minuten und ein gemeinsames Ziel. Rätsel lösen, im Team zusammenarbeiten und in eine spannende Geschichte abtauchen! Schafft Ihr es bevor die Zeit abläuft? 

Внизу, слева страницы добавить:

[email protected]

0176 5555 27 99

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8 лет назад
nolben
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

liska_k
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
8 лет назад
$12
1 день
Все превосходно. Могу только настоятельно рекомендовать!
Очень приятно было работать с Александром. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

liska_k
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
8 лет назад

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