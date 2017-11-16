Крупнейший в мире производитель киберспортивных кресел DXRacer объявляет конкурс на создание цветовой схемы кресла для модели DXRacer-Russia. Бренд DXRacer известен по всему миру: начиная с Северной Америки и Европы и заканчивая тихоокеанскими островами. ...
Флайер А5
флайр А5 оформить по композиции и чувством вкуса
Брошюра:
то что подчеркнуто отдельно выделять.
То что зачеркнуто, это комментарии, в брошюру не заносить.
Передняя сторона:
ROOMOUT.DE - EARN YOUR FREEDOM!
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