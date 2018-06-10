Нужны иллюстрации для печати на кружки, размер 23 х 9.5 см в большом разрешении (300 пиксель/дюйм). Тематика новогодняя. Стиль, как на приложенных картинках. Всего таких иллюстраций 6 шт.
Сделать визитку (срочно)
Необходимо сделать визитку и подготовить ее к печати на следующей неделе (две версии задней стороны).
И минимум 3 варианта дизайна.
Направление деятельности - Китай под ключ (консалтинг + услуги).
Стиль - берем с сайта businesswithchina.ru
На визитке - обязательно Фотография (фото прикрепляю)
На визитке:
(одна сторона)
КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ
Генеральный директор (серым цветом)
Решим любые задачи при работе с Китаем!
Услуги "Китай под ключ"
+7(964)705-12-76 sms/ viber / whatsapp
(вторая сторона)
Поможем решить любые задачи при работе с Китаем!
Этапы работы:
- Анализ (рынка, конкурентов, разработка комплексной стратегии)
- Подбор (подбор товара, выбор завода и проведение его аудита)
- Производство (разработка логотипа, упаковки, контроль качества при производсве)
- Логистика (оценка товара перед отправкой, погрузка, растаможка и доставка до склада в России)
- Вывод на рынок (настроим маркетинг и продажи для успешного вывода товара на рынок)
(второй вариант второй стороны)
Решим весь спектр задач при производстве или создании товара:
- проведем анализа рынка и конкурентов
- подберем товара и завод, произведем аудит и переговоры
- разработаем логотип, упаковку, инструкции, лендинг, продукт
- растаможем и доставим товар до склада в России
- настроим маркетинг и продажи для успешного вывода товара на рынок
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+7(964)705-12-76 | [email protected]
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