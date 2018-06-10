Сделать визитку (срочно)

Необходимо сделать визитку и подготовить ее к печати на следующей неделе (две версии задней стороны).

И минимум 3 варианта дизайна.

Направление деятельности - Китай под ключ (консалтинг + услуги).

Стиль - берем с сайта businesswithchina.ru

На визитке - обязательно Фотография (фото прикрепляю)

На визитке:

(одна сторона)

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ

Генеральный директор (серым цветом)

Решим любые задачи при работе с Китаем!

Услуги "Китай под ключ"

+7(964)705-12-76 sms/ viber / whatsapp

[email protected]

www.businesswithchina.ru

(вторая сторона)

Поможем решить любые задачи при работе с Китаем!

Этапы работы:

Анализ (рынка, конкурентов, разработка комплексной стратегии)

Подбор (подбор товара, выбор завода и проведение его аудита)

Производство (разработка логотипа, упаковки, контроль качества при производсве)

Логистика (оценка товара перед отправкой, погрузка, растаможка и доставка до склада в России)

Вывод на рынок (настроим маркетинг и продажи для успешного вывода товара на рынок)

(второй вариант второй стороны)

Решим весь спектр задач при производстве или создании товара:

- проведем анализа рынка и конкурентов

- подберем товара и завод, произведем аудит и переговоры

- разработаем логотип, упаковку, инструкции, лендинг, продукт

- растаможем и доставим товар до склада в России

- настроим маркетинг и продажи для успешного вывода товара на рынок

Запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы узнать больше!

+7(964)705-12-76 | [email protected]