Сделать визитку (срочно)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен3 заявки147 просмотров

Необходимо сделать визитку и подготовить ее к печати на следующей неделе (две версии задней стороны).

 И минимум 3 варианта дизайна. 

Направление деятельности - Китай под ключ (консалтинг + услуги). 

Стиль - берем с сайта businesswithchina.ru

На визитке - обязательно Фотография (фото прикрепляю)

На визитке:

(одна сторона)

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ

Генеральный директор (серым цветом) 

Решим любые задачи при работе с Китаем! 

Услуги "Китай под ключ"

+7(964)705-12-76  sms/ viber / whatsapp

[email protected]

www.businesswithchina.ru 

(вторая сторона)

Поможем решить любые задачи при работе с Китаем!

Этапы работы: 

  • Анализ (рынка, конкурентов, разработка комплексной стратегии)
  • Подбор (подбор товара, выбор завода и проведение его аудита)
  • Производство (разработка логотипа, упаковки, контроль качества при производсве)
  • Логистика (оценка товара перед отправкой, погрузка, растаможка и доставка до склада в России)
  • Вывод на рынок (настроим маркетинг и продажи для успешного вывода товара на рынок)
www.businesswithchina.ru 

(второй вариант второй стороны)

Решим весь спектр задач при производстве или создании товара:

- проведем анализа рынка и конкурентов 

- подберем товара и завод, произведем аудит и переговоры

- разработаем логотип, упаковку, инструкции, лендинг, продукт

- растаможем и доставим товар до склада в России

- настроим маркетинг и продажи для успешного вывода товара на рынок

Запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы узнать больше! 

+7(964)705-12-76  |  [email protected]

8 лет назад
sergeykuz
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$25
1 день
Отлично! Быстро качественно и оперативно!
Очень классный заказчик, я всем довольна.

Заявки фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
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