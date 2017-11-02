Дизайн кружки

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Закрыт13 заявок265 просмотров

Нужны иллюстрации для печати на кружки, размер 23 х 9.5 см в большом разрешении (300 пиксель/дюйм). Тематика новогодняя. Стиль, как на приложенных картинках. Всего таких иллюстраций 6 шт.  

8 лет назад
fantom107
Максим 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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